Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Grand Bal Trad’ Catalan Rampoux, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Rampoux.

Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Grand Bal Trad’ Catalan 2021-07-21 21:00:00 – 2021-07-21

Rampoux Lot Rampoux

L’AMTP Quercy vous convie, dans le cadre de la 22ème édition de l’Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière, à un bal animé « Quadrille et compagnie » par Gilles Lauprêtre et Basile Brémaud,

suivi à 22h par un grand bal catalan avec les groupes « Ballaveu » et « Sants & Fot ».

+33 6 84 41 55 12

