Dégagnac Dégagnac Dégagnac, Lot Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert de Fin de Stage et Bal Trad’ avec le duo « Bourrasque » Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Lot

Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert de Fin de Stage et Bal Trad’ avec le duo « Bourrasque » Dégagnac, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Dégagnac. Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert de Fin de Stage et Bal Trad’ avec le duo « Bourrasque » 2021-07-22 21:00:00 – 2021-07-22

Dégagnac Lot Dégagnac Chaque atelier présente ses 3 jours de travail collectif.

Suivi d’un grand bal traditionnel. En première partie, concert-bal de fin de stage avec les stagiaires et animateurs, organisé dans le cadre de l’Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière, concert de restitution des ateliers du stage.

Ensuite, concert et bal Trad’ avec le duo lotois « Bourrasque ». En première partie, concert-bal de fin de stage avec les stagiaires et animateurs, organisé dans le cadre de l’Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière, concert de restitution des ateliers du stage.

Ensuite, concert et bal Trad’ avec le duo lotois « Bourrasque ». Chaque atelier présente ses 3 jours de travail collectif.

Suivi d’un grand bal traditionnel. ©Bourrasque

Détails Catégories d’évènement: Dégagnac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Dégagnac Adresse Ville Dégagnac lieuville 44.66509#1.31534