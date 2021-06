Lavercantière Lavercantière Lavercantière, Lot Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert « Chants du Quotidien » à Laverantière Lavercantière Lavercantière Catégories d’évènement: Lavercantière

Lot

Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert « Chants du Quotidien » à Laverantière Lavercantière, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Lavercantière. Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière : Concert « Chants du Quotidien » à Laverantière 2021-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-20

Lavercantière Lot Lavercantière L’AMTP Quercy vous convie à un concert suivi d’un bal organisé dans le cadre de la 22ème édition de l’Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière.

Concert « Chants du quotidien » préparé en hommage à l’Abbé Lacoste, donné par des chanteurs et des musiciens de l’AMTP Quercy, suivi d’un bal en scène ouverte. L’AMTP Quercy vous convie à un concert suivi d’un bal organisé dans le cadre de la 22ème édition de l’Estivale Occitane de Dégagnac – Lavercantière.

Concert « Chants du quotidien » préparé en hommage à l’Abbé Lacoste, donné par des chanteurs et des musiciens de l’AMTP Quercy, suivi d’un bal en scène ouverte.

Détails Catégories d’évènement: Lavercantière, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Lavercantière Adresse Ville Lavercantière lieuville 44.63685#1.31755