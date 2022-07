Estivale nocturne bio et produits naturels Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Estivale nocturne bio et produits naturels Levet, 30 juillet 2022, Levet. Estivale nocturne bio et produits naturels

1 Place du 8 Mai Levet Cher OT LIGNIERES

2022-07-30 18:00:00 – 2022-07-30 23:30:00 Levet

Cher Levet Quoi de plus sympathique que de venir flâner par une douce soirée d’été, faire son marché, découvrir des artisans, se restaurer et de profiter d’un concert offert avec le groupe folk rock français, A CHADE ! trocplanteslevet@gmail.com Troc plantes levet

Levet

dernière mise à jour : 2022-07-07 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse 1 Place du 8 Mai Levet Cher OT LIGNIERES Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

Estivale nocturne bio et produits naturels Levet 2022-07-30 was last modified: by Estivale nocturne bio et produits naturels Levet Levet 30 juillet 2022 1 Place du 8 Mai Levet Cher OT LIGNIERES

Levet Cher