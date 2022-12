Estivale en Pays Morcenais, Marché des Producteurs de Pays Morcenx-la-Nouvelle, 17 août 2023, Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle.

Estivale en Pays Morcenais, Marché des Producteurs de Pays

2023-08-17 18:00:00 – 2023-08-17

EUR Dès 18h, venez à la rencontre des producteurs pour un moment gourmand, convivial et festif !

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs du Pays privilégient le contact direct entre producteur et consommateur.

Deux points forts à leur actif :

– la vente directe du producteur au consommateur

– l’authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque « pays ».

Vous pouvez bien évidemment consommer sur place et aussi y faire vos achats.

Animations – Bal –

(programme en cours de finalisation)

+33 5 58 04 79 50 Office de tourisme du Pays Morcenais

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT Morcenx