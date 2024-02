Estivale en Pays Morcenais, Cinéma plein air « Mystère » Morcenx-la-Nouvelle, mardi 13 août 2024.

Estivale en Pays Morcenais, Cinéma plein air « Mystère » Morcenx-la-Nouvelle Landes

22h00 C’est au cœur de la Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx, à la Maison des promenades, que vous apprécierez la projection de « Mystère », film de Denis Imbert (2021) retraçant une amitié émouvante entre une enfant et un animal sauvage. Un très joli scénario sur fond de beaux paysages du Cantal vu depuis les abords du lac d’Arjuzanx.

Pour tout public Gratuit

Sur place

Dès 18h00 Buvette tenue par l’Office de tourisme Pop-corn et barbe à papa par TandemMX40

Tables et chaises à disposition pour votre pique-nique sorti du sac .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 18:00:00

fin : 2024-08-13

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

