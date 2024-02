Estivale en Pays Morcenais Balade semi-nocturne contée Lesperon, mardi 30 juillet 2024.

Estivale en Pays Morcenais Balade semi-nocturne contée Lesperon Landes

Flânez avec Isabelle Loubère dans le joli village de Lesperon.

Conteuse et comédienne professionnelle, elle vous emmènera dans son monde de contes et légendes des Landes. Dès 19h Pique-nique sorti du sac Buvette

Balade de 2km Sans inscription

20h30 Flânez avec Isabelle Loubère dans le joli village de Lesperon et ses alentours.

Conteuse et comédienne professionnelle, elle vous emmènera dans son monde de contes et légendes des Landes. Vous suivrez sa voix, sa passion, sa poésie proche d’un riche patrimoine local.

À partir de 19h Pique-nique sorti du sac sur la terrasse du cafetier ( buvette ).

Animaux non autorisés Prévoir lampe de poche Baskets conseillés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30

fin : 2024-07-30

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Estivale en Pays Morcenais Balade semi-nocturne contée Lesperon a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Morcenx