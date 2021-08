ESTIVALE DE LA BIO D’OLARGUES Olargues, 15 août 2021, Olargues.

ESTIVALE DE LA BIO D’OLARGUES 2021-08-15 – 2021-08-15

Olargues Hérault

Au coeur du village médiéval, de 9h à 19h30, retrouvez…

Produits bio, artisanat, associations, conférences, ateliers,…

Le village “Plan vivre” (“bien vivre” en occitan)

• La Loco-Motive • Terre Mère • Centre Cebenna • Parc naturel régional du Haut-Languedoc • Pays Haut Languedoc et Vignobles • Nature et Progrès 34 • Terre de Liens • LPO Haute Vallée de l’Orb • Aniane en Transition • Montpel’libre • API • Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac • Ecolodève

TOMBOLA

paniers garnis et fourche DUCOTERRE à gagner

Conférences

10h Une semence paysanne pour l’agriculture biologique, l’oignon de

Tarassac • Y. Giraud, Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac

11h “L’Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat” 5 ans après : bilan et propositions • P. Luu, Initiative 4 pour 1000

14h Plus de vie dans nos jardins sans pesticide • C. Garnier, Les Jardins de Tara

15h L’agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? • J. Caplat, Agir Pour l’Environnement, IFOAM-France

16h30 Changer le monde, c’est possible ! • S.Thiers, Villes et Territoires en Transition

Animations

De 10h à 18h Tours à dos d’ânes • Les Equipages du Jougnier

11h et 14h30 Spectacle de contes : Il était une fois… Tralala • Cie Le Tympan dans l’OEil

15h Spectacle “Contes éphémères de plantes nomades” • M. Feuillas, La Clef des Champs

15h30 Spectacle “L’école des petits clowns” et sculpture sur ballons

• C. Savier, Cie Qu’est-ce à dire

16h30 Théâtre d’impro • Les Fir’Toutes

17h Visite du village médiéval • J.-C. Branville, Mairie d’Olargues

Musique Trio Vocal AQUELES

contact@bio34.com +33 4 67 06 23 90 http://www.bio34.com/

