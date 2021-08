Haute-Kontz Haute-Kontz Haute-Kontz, Moselle ESTIVAL L’EAU À LA BOUCHE Haute-Kontz Haute-Kontz Catégories d’évènement: Haute-Kontz

Moselle

ESTIVAL L’EAU À LA BOUCHE Haute-Kontz, 20 août 2021, Haute-Kontz. ESTIVAL L’EAU À LA BOUCHE 2021-08-20 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-20 22:00:00 22:00:00

Tout public Adultes Les Estivals l'Eau à la Bouche sont des soirées et après-midi où les histoires, les contes et les légendes sont prétexte aux rencontres, aux échanges et aux partages. Présentation de Frère Lapin se déchaîne par Fred Duvaud et Julien Rambaud.
+33 3 87 35 70 83

Haute-Kontz