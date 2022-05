ESTIVAL JAZZ HAUTE-MARNE Chaumont Chaumont Catégorie d’évènement: Chaumont

VIBREZ AUX SONS DU JAZZ CET ÉTÉ EN HAUTE-MARNE ! Pour cette nouvelle édition d'ampleur départementale, l'association Trebim Music s'est une nouvelle fois associée à Arts Vivants 52 afin de faire rayonner des concerts de Jazz sur tout le territoire de la Haute-Marne, avec toujours le soucis d'associer les concerts à des lieux particuliers. La richesse de notre patrimoine architectural ainsi que la diversité des différents acteurs culturels présents en Haute-Marne nous permettent de vous proposer différents styles de Jazz, moderne, urbain, chambriste, world, avec des artistes connus et reconnus en France. Pour la première fois, un stage de jazz avec des intervenants de grande qualité est proposé, au cœur du festival entre les deux week-ends de concerts, car la transmission et le partage sont indispensables à nos yeux. Venez découvrir ou re-découvrir la Haute-Marne autrement, à travers le prisme du Jazz ! RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE ! +33 6 15 36 73 36 http://www.estival-jazz.com/

