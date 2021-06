Milly-la-Forêt Maison Jean Cocteau Essonne, Milly-la-Forêt ‘ESTIVAL D’OPÉRA – Mélodies d’été Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

Milly-la-Forêt

‘ESTIVAL D’OPÉRA – Mélodies d’été Maison Jean Cocteau, 26 juin 2021-26 juin 2021, Milly-la-Forêt. ‘ESTIVAL D’OPÉRA – Mélodies d’été

Maison Jean Cocteau, le samedi 26 juin à 18:00

_**Mélodies d’été**_ _**L’Opéra de Massy hors de ses murs**_ **Direction musicale** Constantin Rouits **Formation de chambre de l’Orchestre de l’Opéra de Massy** ( Flûte Clarinette Harpe et Quatuor à cordes) **Avec** Camille Souquère (soprano), n.c. (mezzo-soprano), Ping Zhang (ténor), Aurélien Gasse (baryton) _Oeuvres de Ravel, Duparc, Fauré, Debussy, Poulenc…_ **Durée** environ 1h

Entrée libre

Concert lyrique de l’Opéra de Massy dédié à la mélodie française Maison Jean Cocteau 15, rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Milly-la-Forêt Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Jean Cocteau Adresse 15, rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Ville Milly-la-Forêt lieuville Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt