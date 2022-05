ESTIVAL DES HALLEBARDIERS Langres Langres Catégorie d’évènement: Langres

ESTIVAL DES HALLEBARDIERS Langres, 28 juillet 2022, Langres. ESTIVAL DES HALLEBARDIERS Langres

2022-07-28 – 2022-08-20

Langres Haute-Marne 10 rue de la Charité La Compagnie des Hallebardiers Pôle Associatif Langres Visite-spectacle historique d’1h30 à travers les rues de la cité fortifiée de Langres. Costumé d’une cape, vous serez emporté dans le grand tourbillon de l’histoire. Langres, ville sans cesse convoitée mais jamais prise vous livrera ses charmes, ses secrets, ses heurts et ses malheurs… Plusieurs spectacles joués simultanément proposent aux spectateurs, de découvrir de façon originale et décalée, le patrimoine de la ville. En choisissant parmi les différents spectacles proposés, le spectateur devient l’acteur de sa propre découverte. Les intrigues impliquent le public qui se trouve immergé au cœur de la ville, au cœur de l’histoire, au cœur de lui-même. Le tout se termine dans la bonne humeur d’une grande taverne où un verre vous sera offert !! Participez aux trois parcours- spectacles proposant une lecture originale et humoristique du patrimoine de la Ville de Langres dans toutes ses dimensions :

– La Mance a un incroyable talent,

– La Peste est dans le pré

– Sacrées sorcières TELECHARGEZ notre programme cie.hallebardiers@free.fr +33 3 25 90 77 40 http://www.hallebardiers.com/ Visite-spectacle historique d’1h30 à travers les rues de la cité fortifiée de Langres. Costumé d’une cape, vous serez emporté dans le grand tourbillon de l’histoire. Langres, ville sans cesse convoitée mais jamais prise vous livrera ses charmes, ses secrets, ses heurts et ses malheurs… Plusieurs spectacles joués simultanément proposent aux spectateurs, de découvrir de façon originale et décalée, le patrimoine de la ville. En choisissant parmi les différents spectacles proposés, le spectateur devient l’acteur de sa propre découverte. Les intrigues impliquent le public qui se trouve immergé au cœur de la ville, au cœur de l’histoire, au cœur de lui-même. Le tout se termine dans la bonne humeur d’une grande taverne où un verre vous sera offert !! Participez aux trois parcours- spectacles proposant une lecture originale et humoristique du patrimoine de la Ville de Langres dans toutes ses dimensions :

– La Mance a un incroyable talent,

– La Peste est dans le pré

– Sacrées sorcières TELECHARGEZ notre programme Langres

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Langres Autres Lieu Langres Adresse Ville Langres lieuville Langres

Langres Langres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

ESTIVAL DES HALLEBARDIERS Langres 2022-07-28 was last modified: by ESTIVAL DES HALLEBARDIERS Langres Langres 28 juillet 2022

Langres