du jeudi 28 juillet 2022 au samedi 20 août 2022 à Langres

Créée il y a 35 ans, la Compagnie des Hallebardiers a pour vocation la valorisation du patrimoine par le biais du spectacle vivant. Son histoire est étroitement liée à la ville de Langres, dont les vestiges issus de l’époque gallo-romaine au XXIème siècle sont une source d’inspiration permanente pour les spectacles. A travers ses créations, elle amène le public, local et touristique, à poser un nouveau regard sur le patrimoine. La Cie des Hallebardiers est forte d’un réseau d’une quinzaine de professionnel·le·s (écriture, jeu et mise-en-scène, technique, administration, costume, graphisme) et de l’énergie d’une soixantaine de bénévoles de 14 à 80 ans.

Payant

Spectacle de rue. Mise en valeur du patrimoine par le théâtre Langres 17 Place Diderot 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-28T21:00:00 2022-07-28T23:30:00;2022-07-29T21:00:00 2022-07-29T23:30:00;2022-07-30T21:00:00 2022-07-30T23:30:00;2022-08-04T21:00:00 2022-08-04T23:30:00;2022-08-05T21:00:00 2022-08-05T23:30:00;2022-08-06T21:00:00 2022-08-06T23:30:00;2022-08-11T21:00:00 2022-08-11T23:30:00;2022-08-12T21:00:00 2022-08-12T23:30:00;2022-08-13T21:00:00 2022-08-13T23:30:00;2022-08-18T21:00:00 2022-08-18T23:30:00;2022-08-19T21:00:00 2022-08-19T23:30:00;2022-08-20T21:00:00 2022-08-20T23:30:00

