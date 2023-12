Journée Téléthon ESTIRAC Estirac, 4 décembre 2023, Estirac.

Estirac,Hautes-Pyrénées

Marche et balade à vélo organisées au profit du téléthon !

Balade de 6 km (gratuit pour les – 12 ans).

Départ 10h

Sur inscription obligatoire

Ou sur place le Jour J à partir de 9h30.

Pour poursuivre ce moment de convivialité, un repas sera organisé !!.

ESTIRAC village

Estirac 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Walk and bike ride in aid of the telethon!

6 km walk (free for children under 12).

Departure 10 a.m

Registration required

Or on site on D-Day from 9:30 am.

To continue this convivial moment, a meal will be organized!

Caminata y paseo en bicicleta a beneficio del telemaratón

Caminata de 6 km (gratuita para menores de 12 años).

Salida a las 10.00 horas

Inscripción obligatoria

O in situ el día D a partir de las 9.30 h.

Se organizará una comida para continuar con esta agradable experiencia

Organisierte Wanderung und Fahrradtour zugunsten des Telethon!

Spaziergang von 6 km (kostenlos für Kinder unter 12 Jahren).

Abfahrt 10 Uhr

Mit obligatorischer Anmeldung

Oder vor Ort am D-Day ab 9:30 Uhr.

Um diesen Moment der Geselligkeit fortzusetzen, wird ein Essen organisiert!

