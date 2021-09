Estimations de vos objets d’art au Château de Groussay, par Camille Dutot, expert maison de ventes aux enchères Millon de Drouot Château de Groussay, 18 septembre 2021, Montfort-l'Amaury.

Estimations de vos objets d’art au Château de Groussay, par Camille Dutot, expert maison de ventes aux enchères Millon de Drouot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Groussay

Camille DUTOT avec Millon Yvelines, vous propose des journées d’estimation et d’expertise de vos objets d’art lors de permanences mensuelles sur cinq sites des Yvelines, et sur rendez-vous à votre domicile, pour vous renseigner sur la valeur de vos objets d’art et vous accompagner dans leur mise en vente aux enchères. Pour la 3e année, rencontrez la à l’occasion des Journées du Patrimoine au Château de Groussay Depuis plus de vingt-cinq ans qu’elle officie en ventes aux enchères, après un cursus d’histoire de l’art et une formation de Commissaire-Priseur, elle recueille aujourd’hui de son métier d’expert la satisfaction de dénicher des trésors oubliés. Son service de proximité permet aux particuliers de prendre conscience de la valeur de leur patrimoine puis de vendre aux enchères au plus haut prix. En effet, un objet pouvant paraître sans intérêt pour son propriétaire peut faire le bonheur d’un collectionneur et se transformer en source de revenu appréciable. A l’issue de l’estimation, vous pourrez décider de vendre vos trésors aux enchères sous le marteau des commissaires-priseurs de MILLON Drouot à Paris, MILLON Riviera à Nice ou MILLON Belgique à Bruxelles. Renseignements : 06 89 51 29 82 Calendrier des Journées et permanences d’estimations gratuites sur [www.millon.com](http://www.millon.com) Mon service en image : cliquez [ici](https://www.youtube.com/channel/UC7LCmnzfokVCy1oNSqakUyg) #vendezvostresorsauxencheres !

Expertises gratuites sur rendez-vous – Droit d’entrée au parc du Château : 5 € (me prévenir pour en être exonéré)

Profitez des journées du patrimoine pour faire estimer gratuitement tous vos objets de famille (tableaux, bijoux, objets d’art et collection)

Château de Groussay Rue de Versailles 78490 Montfort l’Amaury Montfort-l’Amaury Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00