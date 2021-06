Estibeaux Estibeaux Estibeaux, Landes Estibeaux en fêtes Estibeaux Estibeaux Catégories d’évènement: Estibeaux

Estibeaux Landes Estibeaux Venez profiter de 2 jours de festivités à Estibeaux les 17 et 18 juillet Samedi :

– 10h30 : Animations pour enfants animé par Terra Pitchoun

– 11h : Apéritif au Bar Lahaout

– 12h : Repas moules frites avec animation musicale (10€). Réservation au 06 68 03 13 18 par sms ou téléphone (après 18h) avant le 5 juillet.

– 18h : Course landaise. Challenge de Lahaout. Entrée 12€. Licenciés et jeunes coursayres : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Dimanche :

-9h : Petit déjeuner communal

– 11h : Apéritif au Bar Lahaout

– 12h : Paëlla (10€). Réservation au 06 68 03 13 18 par sms ou téléphone (après 18h) avant le 5 juillet.

Présence de structures gonflables durant les animations

