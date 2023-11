Zéro déchet en Haut-Béarn : Atelier réparation de vélos Estialescq, 20 décembre 2023, Estialescq.

Estialescq,Pyrénées-Atlantiques

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » revient avec sa deuxième édition !

Venez participer ce jour à l’atelier de réparation de vélos avec l’association Roue Libre.

Sur inscription..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. EUR.

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Zéro Déchet en Haut-Béarn » is back for its second edition!

Join the Roue Libre bicycle repair workshop today.

Registration required.

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » vuelve en su segunda edición

Venga a participar en el taller de reparación de bicicletas con la asociación Roue Libre.

Inscripción obligatoria.

« Zero Waste in Haut-Béarn » kehrt mit seiner zweiten Ausgabe zurück!

Nehmen Sie heute am Fahrradreparatur-Workshop mit dem Verein Roue Libre teil.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn