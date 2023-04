Les plus grands êtres vivants terrestres – Sortie CPIE, 14 octobre 2023, Estialescq.

Les arbres, ces êtres vivants immenses, sont méconnus. Lors d’une balade on vous initie à la reconnaissance des feuilles, des bourgeons, de l’écorce… On donne des anecdotes naturalistes, on aborde aussi le rôle indispensable des arbres face au changement climatique.

A partir de 8 ans, niveau débutant..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Trees, these immense living beings, are little known. During a walk, we initiate you to the recognition of leaves, buds, bark… We give you some naturalist anecdotes, we also talk about the indispensable role of trees in the face of climate change.

From 8 years old, beginner level.

Los árboles, esos inmensos seres vivos, son poco conocidos. Durante un paseo, le iniciaremos en el reconocimiento de las hojas, las yemas, la corteza… Te contaremos algunas anécdotas naturalistas, y también hablaremos del papel indispensable de los árboles frente al cambio climático.

A partir de 8 años, nivel principiante.

Bäume, diese riesigen Lebewesen, sind weitgehend unbekannt. Bei einem Spaziergang werden Sie in die Erkennung von Blättern, Knospen, Rinde usw. eingeführt. Es werden naturkundliche Anekdoten erzählt und auch die unverzichtbare Rolle der Bäume angesichts des Klimawandels wird angesprochen.

Ab 8 Jahren, Anfängerniveau.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn