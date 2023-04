Vide grenier gourmand et troc de plantes Place de l’Église, 8 mai 2023, Estialescq.

Rendez-vous ce jour pour le vide grenier organisé par la commission animation d’Estialescq.

30 exposants au maximum.

Inscription à l’agence postale communale le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30. Ou par téléphone.

Ou à la mairie, le mardi matin et le vendredi matin.

Installation pour les exposants à partir de 7h.

Repli sous le préau de l’école en cas de pluie..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 18:00:00. .

Place de l’Église

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Appointment this day for the garage sale organized by the animation commission of Estialescq.

30 exhibitors maximum.

Registration at the communal postal agency on Monday, Wednesday, Thursday, Friday from 8:30 to 11:30 am. Or by phone.

Or at the town hall, on Tuesday morning and Friday morning.

Installation for the exhibitors from 7 am.

Fallback under the school yard in case of rain.

Cita este día para la venta de garaje organizada por la comisión de animación de Estialescq.

máximo 30 expositores.

Inscripción en la oficina de correos local el lunes, miércoles, jueves y viernes de 8h30 a 11h30. O por teléfono.

O en el ayuntamiento los martes y viernes por la mañana.

Instalación de los expositores a partir de las 7h.

Retorno al patio de la escuela en caso de lluvia.

Treffen Sie sich heute zum Flohmarkt, der von der Animationskommission von Estialescq organisiert wird.

maximal 30 Aussteller.

Anmeldung bei der Postagentur der Gemeinde montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8:30 bis 11:30 Uhr. Oder per Telefon.

Oder im Rathaus am Dienstagmorgen und Freitagmorgen.

Aufbau für die Aussteller ab 7 Uhr.

Ausweichen auf den Schulhof bei Regen.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn