Esther Shalev-Gerz Mémorial de la Shoah, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

“Entre l’écoute et la parole : derniers témoins, Auschwitz, 1945-2005” – Vidéo Chaque survivant de la Shoah raconte outre son expérience des camps, sa vie avant et après son internement sans qu’aucun montage n’intervienne sur leur récit. Ces témoignages sont le point de départ de l’exposition de l’artiste Esther Shalev-Gerz intitulée “Entre l’écoute et la parole : derniers témoins, Auschwitz, 1945-2005“. Les visages des survivants, filmés en gros plans, sont captés dans le silence qui s’installe entre une question et l’articulation de sa réponse. C’est cette vidéo de 40 minutes que le Mémorial de la Shoah propose de redécouvrir à l’occasion de la Nuit blanche 2021. www.shalev-gerz.net Commissariat de : Sophie Nagiscarde

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L'Asnier Paris 75004

