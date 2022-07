ESTEV’NIGHT MARCHÉ NOCTURNE

2022-07-13 17:00:00 – 2022-07-13 23:00:00 Venez vous décontracter, reposer, profiter… au son de notre Duo de charme « Les Marie Louise Acoustic… »

Vous pourrez au choix :

– déambuler et découvrir des créateurs, artisans et producteurs…

– vous restaurer pour un goûter savoureux, un apéritif incontournable et/ou un dîner à la belle étoile !

… Laissez-vous tenter par une cuisine Créole, Indienne, Crêpe, Huitres, Kebab de Chèvre, Burger, Fish&chips, Tacos, Charcuterie, Fromages, Glaces…

… et les enfants ne seront pas en reste ! +33 4 68 43 32 34 dernière mise à jour : 2022-07-07 par

