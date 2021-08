Esteville Esteville Esteville, Seine-Maritime Esteville, souviens-toi ! Esteville Esteville Catégories d’évènement: Esteville

Seine-Maritime

Esteville, souviens-toi ! Esteville, 29 août 2021, Esteville. Esteville, souviens-toi ! 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Esteville Seine-Maritime Esteville Week-end de commémorations du 77ième anniversaire de la libération communale.

Présence de véhicules anciens et reconstitution d’un camp militaire. Un temps commémoratif a lieu le dimanche 29 août en présence d’autorités locales et internationales afin de se souvenir du sacrifice des soldats et des civils pendant ce conflit. Avec la participation “Les Aigles Verts”, “Le musée des Sapeurs-Pompiers de Montville” et le SDIS 76. Week-end de commémorations du 77ième anniversaire de la libération communale.

