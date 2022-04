Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent Arxiu photographique de Barcelone, 14 mai 2022, Barcelona.

L’exposition « Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent », est un projet réalisé par Esteve Lucerón (la Pobla de Segur, 1950) entre 1980 et 1989 à la Perona, le dernier quartier de baraques de la ville, démantelé avant les Jeux olympiques de 1992. Le photographe, avec son engagement militant pour les causes sociales, photographia le quotidien de cette communauté gitane à la périphérie des périphéries. Ses photos surprennent notamment par la sororité entre les femmes gitanes, à l’entité et au rôle bien plus important que celui des hommes : la famille et la communauté résistent uniquement si elles y sont présentes. Le reportage de la Perona constitue un élément essentiel du documentarisme photographique barcelonais. En 2017, Esteve Lucerón fit don à l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona des négatifs et des contacts de ce fonds extraordinaire qui comprend 2.000 photos.

