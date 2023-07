MEDIEVALES d’ESTERRE en PAYS TOY Château Sainte Marie, 65120 ESTERRE ESTERRE, 12 août 2023 10:00, ESTERRE.

MEDIEVALES d’ESTERRE en PAYS TOY Château Sainte Marie, 65120 ESTERRE ESTERRE 12 et 13 août

Au Château Ste Marie, 3ème édition des Médiévales d’Esterre : joutes, combats et spectacle équestre, béhourd, combats à l’épée, théâtre, pyrotechnie, animations en continu, GRANDE SOIREE MEDIEVALE 12 et 13 août 1

Le village d’ESTERRE lance la 3ème édition de ses MEDIEVALES devenues un événement incontournable dans les Hautes-Pyrénées. Le site du CHATEAU STE MARIE entouré de montagnes offre un splendide décor qui domine une vallée riche en histoire et en sites grandioses tels que le cirque de Gavarnie, le Col du Tourmalet et le Pic du Midi de Bigorre. Le paysage est à lui-même un superbe spectacle.

Les 12 ET 13 AOUT 2023 nous vous proposons un week-end plein de rebondissements et de nouveautés : béhourd avec la Guilde de la Grenouille, combats à l’épée entre les guerriers des Sentinelles de la Guivre et ceux de la Guilde, joutes, archerie et voltiges équestres avec Caval Production, théâtre médiéval avec les Ours de Bigorre et les Sentinelles de la Guivre, mariage médiéval.

Musique tout au long de ces deux journées avec Aragorn, les Sonneurs de Brann et Turba Musica.

ANIMATIONS pour tous en continu sur les 2 jours : initiation au Modern Sword Fighting avec les Ecuyers du Marchidial et l’appui de la FFMSF, jeu de piste à la recherche de rapaces, ateliers interactifs pour tous, apprentissage du maniement de l’épée, du lancer de hache et du tir à l’arc, découverte de la vie quotidienne médiévale, visite de campements de guerriers, jeux en bois, pêche à la ligne, etc…

SAMEDI SOIR GRAND SPECTACLE MEDIEVAL A NE PAS MANQUER : à partir de 21h00 :

concert d’ARAGORN, spectacle de feu équestre avec CAVAL PRODUCTION, embrasement du Château et feu d’artifice géant avec F.C.PYRO

Laissez vous tenter par le MARCHE MEDIEVAL plein de surprises, les STANDS de RESTAURATION et leurs spécialités, la BUVETTE pour vous rafraîchir, OUVERTS NON STOP DU MATIN AU SOIR.

TARIFS

SAMEDI :

– Entrée journée spectacle inclus, 8€ pour les adultes, 4€ les enfants de 3 à 12 ans.

– A partir de 19h00 6€ pour les adultes, 3€ les enfants de 3 à 12 ans, spectacle inclus. DIMANCHE :

– 6€ pour les adultes, 3€ pour les enfant de 3 à 12 ans

PARKINGS GRATUITS

Affiche conçue par Chabarb – Photos Loryne Eusèbe, Stéphane Advijan et Maggy V-B

Château Sainte Marie, 65120 ESTERRE Hautes Pyrénées ESTERRE 65120 Hautes-Pyrénées