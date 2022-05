Salon Univers Bien-être maison du temps libre, 51310 Esternay Esternay Catégories d’évènement: Esternay

Marne

Salon Univers Bien-être maison du temps libre, 51310 Esternay, 17 octobre 2020 10:00, Esternay. 17 et 18 octobre 2020 Sur place Entrée libre astreterre.asso@gmail.com 30 exposants à votre écoute lors du salon Univers Bien-être qui se tiendra les 17 et 18 octobre à Esternay (51) LE SALON EST REPORTE aux 13-14 FEVRIER 2021.

L’association AstreTerre souhaite mettre en œuvre un évènement en lien avec ses objectifs : développer le bien-être en diffusant de l’information et en créant des actions dans ce domaine.

La création d’un salon du bien-être permet d’illustrer le bien-être dans différents domaines : médecines complémentaires, forme et loisir, beauté au naturel, habitat et consommation de produits locaux.

Cet évènement met en œuvre l’intervention d’une trentaine d’acteurs locaux des médecines complémentaires, des producteurs ou revendeurs de produits santé et bien-être. Toutes les informations pratique et les horaires des ateliers et conférences sur le site :

http://salon-univers-bien-etre-esternay.e-monsite.com/ Pour découvrir les exposants et les partenaires du salon en avant-première :

http://salon-univers-bien-etre-esternay.e-monsite.com/ Les 17 et 18 octobre de 10h à 18h.

En entrée libre à la Maison du Temps Libre d’Esternay.

Petite restauration sur place.

Une tombola gratuite est organisée, le tirage au sort des lots aura lieu le dimanche à 17h. Association AstreTerre

Contact : Anne-Dorothée Lesergent – astreterre.asso@gmail.com

http://astreterre.e-monsite.com/ maison du temps libre, 51310 Esternay place du géneral de gaulle, 51310 esternay 51310 Esternay Le Pont Sec Marne samedi 17 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 18 octobre 2020 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Esternay, Marne Autres Lieu maison du temps libre, 51310 Esternay Adresse place du géneral de gaulle, 51310 esternay Ville Esternay lieuville maison du temps libre, 51310 Esternay Esternay Departement Marne

maison du temps libre, 51310 Esternay Esternay Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/esternay/

Salon Univers Bien-être maison du temps libre, 51310 Esternay 2020-10-17 was last modified: by Salon Univers Bien-être maison du temps libre, 51310 Esternay maison du temps libre, 51310 Esternay 17 octobre 2020 10:00 51310 Esternay Esternay Esternay maison du temps libre

Esternay Marne