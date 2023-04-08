Grand Bal Trad sarde « Ballade Ballade Bois » à Saint-Raphaël Esterel Arena, Saint-Raphaël (83)
Grand Bal Trad sarde « Ballade Ballade Bois » à Saint-Raphaël Esterel Arena, Saint-Raphaël (83), 8 avril 2023, .
Grand Bal Trad sarde « Ballade Ballade Bois » à Saint-Raphaël Samedi 8 avril, 20h30 Esterel Arena, Saint-Raphaël (83)
organisé par L’ESPELIDOU
Esterel Arena, Saint-Raphaël (83) 170, Boulevard Pierre Delli-Zotti Esterel Arena, 83700 Saint-Raphaël, France
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-04-08T20:30:00+02:00
2023-04-09T00:30:00+02:00