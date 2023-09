Fête de la science Ester technopole limoges Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Fête de la science Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Ester technopole limoges

Le village des sciences de Limoges s’installe cette année ans la Coupole de la Technopole durant 3 jours. Fort de cepartenariat avec ESTER, plus d’une trentaine de stands, d’ateliers et de manipulations vous attendent !

La Fête de la science, c’est également des manifestations gratuites dans la ville de Limoges : Spectacles, projections, conférences, ainsi que plusieurs visites destructures innovantes sur le Parc d’ESTER… il y en a pourtous les goûts. Dernière ligne droite avant le top départ !

12 et 13 octobre : public scolaire sur réservation

14 ocotbre : grand public, entrée libre

Ester technopole limoges, Limoges 87068, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Récréasciences