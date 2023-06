La traversée de Limoges et de sa métropole Ester technopole limoges Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges La traversée de Limoges et de sa métropole Ester technopole limoges Limoges, 11 juin 2023, Limoges. La traversée de Limoges et de sa métropole Dimanche 11 juin, 08h00 Ester technopole limoges 8h00 : Accueil participants et café de bienvenue offert

9h00 : Départ balade

12h 00 : Retour à Ester pour se restaurer (grillades et frites proposées)

14h00 : Départ pour seconde balade

16h00 Retour sur le site d’Ester

Durant toute la journée des voitures seront en exposition statique

2023-06-11T08:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

