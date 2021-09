ESTELLE PERRAULT Studio de l’Ermitage, 16 octobre 2021, Paris.

Estelle Perrault rêve d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday et s’immerge sans cesse dans l’écoute de grands pianistes qu’elle admire tels que Bud Powell ou Bobby Timmons. Son 2ème album, Dare That Dream, nourri de compositions originales et de standards, est pensé comme un éveil à cette nostalgie lumineuse. Le timbre et les modulations si particulières de la voix de la jeune chanteuse de 31 ans nous reconnectent à l’esprit et au souffle des grandes ladies du jazz des années 1930. « Ose ce rêve », le rêve d’être soi-même, le rêve de s’accomplir à travers la musique. Dare That Dream est aussi un clin d’œil au standard de jazz Darn that Dream (Jimmy Van Heusen, 1931). Plus qu’un art, le chant pour Estelle Perrault est une connexion spirituelle aux inspirations musicales du passé dont elle se sent proche mais aussi, sur un plan plus personnel, une connexion émotionnelle à des racines familiales trop distendues.

Comme une chrysalide dans la carrière d’Estelle, Dare That Dream est un album ambitieux, porteur d’espoir et de renouveau, qu’Estelle a écrit pendant le 1er confinement, et pour lequel elle s’est entourée de musiciens talentueux de la génération montante de la scène jazz.

Estelle Perrault : vocals

Carl Henri Morisset : piano

Clément Daldosso : contrebasse

Elie Martin Charrière : batterie

Hermon Mehari : trompette

