Le vendredi 4 février 2022

de 21h à 23h

40 ANS DU SUNSET Estelle Perrault a grandi entre la France, Taiwan et le Canada anglophone. Forte de ces trois cultures, c'est à travers un parcours atypique qu'elle a forgé cette identité singulière que l'on retrouve dans son interprétation musicale, dont le style est influencé par des musiciens tels que Shirley Horn ou Mel Tormé. Après avoir parcouru diverses scènes locales dans le Canada anglophone, Estelle s'intalle à Paris en 2015 et collabore depuis avec des musiciens des plus talentueux de la scène Jazz. Elle sera accompagnée par le grand pianiste Alain Jean-Marie, l'ancien compagnon de route de Chet Baker, Dee-Dee Bridgewater, Lee Konitz, Abbey Lincoln… Estelle Perrault – chant ; Carl Henri-Morisset – piano ; Clement Daldasso – basse ; Elie Martin Charriere – batterie

