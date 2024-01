Estelle Perrault, la douceur du neo soul jazz au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

Public adolescents adultes. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Cool jazz for quiet dreams — Le timbre et les modulations si particulières de la voix de la jeune chanteuse de 31 ans nous reconnectent à l’esprit et au souffle des grandes ladies du jazz des années 1930.

« Soulful intimate songs of love and heartbreak »

Estelle Perrault rêve d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday et s’immerge sans cesse dans l’écoute de grands pianistes qu’elle admire tels que Bud Powell ou Bobby Timmons.

Tom Olivier-Beuf : piano

Estelle Perrault : voix

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/81

