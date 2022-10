Estelle Chaigne – Portraits de bénévoles Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

31 rue du Maine Médiathèque Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Médiathèque 31 rue du Maine

2022-10-21 – 2022-11-30

Médiathèque 31 rue du Maine

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine A travers un projet artistique encadré par l’association Le Village, les bénévoles des bibliothèques ont expérimenté avec l’artiste-photographe Estelle Chaigne plusieurs techniques lors d’ateliers d’expérimentation. Aux heures d’ouverture de la médiathèque Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse

