Esté Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 15 mars 2024.

Esté ♫♫♫ Vendredi 15 mars, 21h00 Le Rallumeur d'étoiles Entrée libre

Franchement ? Blabla et bla bla, nanani, nanana et puis un matin je me suis réveillé avec l’idée de chanter

plus fort que les autres, pas facile… Du coup, je le fais plus lentement que Jul ou PNL par exemple.

Style

(Oui mais ça resemble à quoi ?)

Rock et j’évite d’être trop propre.

Mais essentiellement, Chanson Française, ma musique est là pour déguiser quelques poésies et porter ma voix.

J’y apporte les récits d’une ou plusieurs tranches de vie. La mienne (un peu trop) ou celle des autres.

En passant de l’amour à l’amour, je chante comme je parle mais sans les mains parce que je tiens la guitare.

Je laisse souvent dans mes paroles quelques vérités cachées sous métaphores, à découvrir, ou non.

En résumé, je suis un chanteur guitariste comme les autres, mais pas pareil.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/mjdtNND0GxI

