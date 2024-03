Estavan et Oriane, Lucas et Thérésa, Alamal Salle des Fêtes | Xertigny Xertigny, samedi 30 mars 2024.

Estavan et Oriane, Lucas et Thérésa, Alamal Le P’tit Bal de Printemps Samedi 30 mars, 20h00 Salle des Fêtes | Xertigny 5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

L’association Les Chettas vous invite à participer à leur événement : « Le P’tit Bal de Printemps ». Au programme :

Concerts, danses, petite restauration et bonne humeur ! Plusieurs animations musicales auront lieu dont le Duo Estevan et Oriane (accordéon et violon), Lucas et Thérésa (Guiatre, percussion et accordéon) et pour finir, ALAMAL vous transportera au Moyen-Orient avec leurs sonorités Syriennes.

De la musique pour les pieds et les oreilles, dans une ambiance sympathique, avec boissons locales, petite restauration de produits locaux.

RDV Place du 18 juin, au dessus de la médiathèque

Salle des Fêtes | Xertigny 88220 Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 76 01 72 »}]