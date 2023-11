Bourse aux jouets et vide grenier Estanquet Castets, 3 décembre 2023, Castets.

Castets,Landes

Tarif : € le mètre linéaire (dont 1€ reversé au profit du Téléthon)

Informations et réservations au 06 89 61 80 52.

Restauration rapide et buvette toute la journée.

Entrée gratuite..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Estanquet au stade

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Price: ?? per linear meter (of which 1? is donated to the Telethon)

Information and reservations at 06 89 61 80 52.

Fast food and refreshments all day.

Free entrance.

Precio: 1 euro por metro lineal (de los cuales 1 euro se destina al Teletón)

Información y reservas en el 06 89 61 80 52.

Comida rápida y refrescos durante todo el día.

La entrada es gratuita.

Preis: ?? der laufende Meter (davon 1? zugunsten von Téléthon)

Informationen und Reservierungen unter 06 89 61 80 52.

Schnellrestaurants und Getränke den ganzen Tag über.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-03 par Côte Landes Nature Tourisme