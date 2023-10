Marché de Noël Estanquet au stade Castets Catégories d’Évènement: Castets

Landes Marché de Noël Estanquet au stade Castets, 10 décembre 2023, Castets. Castets,Landes Nombreux exposants. Restauration sur place. Animations..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Estanquet au stade Rue du stade

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors. Catering on site. Entertainment. Numerosos expositores. Catering in situ. Animación. Zahlreiche Aussteller. Verpflegung vor Ort. Animationen.

