Au cœur de l’atelier Estampille céramique, 31 mars 2023, Beautheil-Saints. Au cœur de l’atelier 31 mars – 2 avril Estampille céramique C’est toujours un plaisir de vous accueillir dans mon atelier.

Cela fait maintenant 9 ans que j’y ai posé mon tour et mon four.

Au fil de ces années s’est dessiné cette envie de travailler sur les objets du quotidien.

L’essentiel de mon travail se concentre sur la recherche des lignes simples en laissant au maximum parler la matière et la forme.

Durant ces 3 jours, j’aurais l’occasion de vous parler de la terre et de son rythme au travers les différentes étapes : tournage, tournassage, séchage, 1ère et 2ème cuisson. Estampille céramique 77120 BEAUTHEIL Beautheil-Saints 77120 Beautheil Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/estampille_ceramique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Atelier céramique Valérie Lamarche

