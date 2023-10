Estampes & Dessins de Claire Illouz chez Sagot – Le Garrec Galerie Sagot – Le Garrec Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 06 octobre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Estampes & Dessins de Claire Illouz.

Exposition du vendredi 6 octobre au samedi 18 novembre 2023. Nicolas Romand et la galerie Sagot – Le Garrec présentent l’exposition Découvertes avec un ensemble d’estampes et de dessins de Claire Illouz.

Claire Illouz est une artiste française qui utilise principalement le crayon pour créer des dessins réalistes. Elle est fascinée par le corps humain et les expressions faciales, et ses œuvres sont souvent très intimes. Les dessins de Claire Illouz sont d’une grande finesse et d’une grande beauté. Elle a remporté de nombreux prix pour ses œuvres et est considérée comme l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération.

Les œuvres présentées sont d’une grande qualité et témoignent du talent exceptionnel de l’artiste. La galerie d’art est heureuse de présenter cette exposition et invite tous les amateurs d’art à venir découvrir ces œuvres exceptionnelles.

Galerie Sagot – Le Garrec 10 rue de Buci 75006 Paris

Contact : https://sagot-legarrec.fr/categorie-oeuvre/exposition/decouvertes-octobre-novembre-2023/
https://www.facebook.com/sagot.legarrec

Claire Illouz Claire Illouz – L’armée du talus