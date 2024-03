Estampe et Abat-jour en papier imprimé à l’escargot qui vole Ryes, samedi 6 avril 2024.

Estampe et Abat-jour en papier imprimé à l’escargot qui vole Ryes Calvados

Samedi

L’escargot qui vole ouvrira son atelier à l’occasion des JEMA. Lors de cette porte ouverte vous pourrez découvrir que l’escargot qui vole est un artisan d’art aux nombreux savoir-faire : – Le show room visite libre pendant tout le week end un lieu d’exposition, petit mais bien rempli ,d’estampes et de luminaires. fabrique d’estampes qu’est-ce qu’une estampe? comment on l’imprime? comment on prépare la matrice pour l’impression ? qu’est-ce que la taille douce? la linogravure ? le monotype? Je répondrai à toutes ces questions et ferai de la démonstration d’imprimerie l’après-midi etre 14 et 16h. la fabrique d’abat jour comment l’escargot qui vole transforme ses estampes en luminaire ? Pourquoi avoir choisi de faire des luminaires? comment choisir les estampes? comment les monter sur les abat-jour? atelier demonstration de montage d’un luminaire le dimanche matin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

1 Rue Guillaume le Conquérant

Ryes 14400 Calvados Normandie contact@lescargotquivole.com

