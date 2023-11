Exposition Noces de couleurs Estaminet de la Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Exposition Noces de couleurs Estaminet de la Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 14 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Exposition Noces de couleurs 14 janvier – 3 mars 2024 Estaminet de la Ferme d’en Haut Entrée libre L’artiste villeneuvois José Noce présente sa nouvelle exposition à l’estaminet de la Ferme d’en Haut du 14 janvier au 3 mars 2024. Entrée gratuite.

Vernissage : dimanche 14 janvier à 16h

Exposition visible exclusivement le weekend de 15h à 19h Estaminet de la Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

José Noce

