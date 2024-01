Dimanche multiculturel de Carrérond et Cordillera à l’estaminet de la Ferme d’en Haut Estaminet de la Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 14 janvier 2024.

Dimanche multiculturel de Carrérond et Cordillera à l’estaminet de la Ferme d’en Haut Dimanche 14 janvier 2024, découvrez les animations de l’estaminet de la Ferme d’en Haut. Dimanche 14 janvier, 15h00 Estaminet de la Ferme d’en Haut

Dimanche 14 janvier 2024, découvrez les animations de l’estaminet de la Ferme d’en Haut.

17h Répétition Publique « Nicolas Daquin»

« Entre charbon et diamant, chansons d’ici et d’aujourd’hui »

Nicolas Daquin propose un spectacle de chansons joyeuses, nostalgiques, légères, profondes, poétiques, avec quelques coup de blues, le tout accompagné par son complice Thomas Marousez à l’accordéon, au piano et au chant.

18h Lectures « Coup de cœur » de Fernando

Il ait des livres qui nous touchent, parce qu’une phrase ou un extrait a su dire la tristesse ou la joie, décrire l’ambiance d’un paysage ou la société aux multiples rouages. Au point que certain.es notent le passage dans un carnet, d’autres le souligne ou.. écornent la page. Comme moi….

Bicloubook est une bouquinerie sur roue qui souhaite rendre accessible le livre d’occasion en vendant à PRIX LIBRE et dans divers endroits (marchés, café, Evénements de quartiers…) de Lille et la métropole Lilloise.

L’Estaminet animé par le collectif Carrérond est ouvert les samedi et dimanche de 15h à 19h.

Estaminet de la Ferme d'en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France