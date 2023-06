Visite du village aux flambeaux Estaing, 30 juin 2023, Estaing.

A la tombée de la nuit, aux lueurs des lanternes et flambeaux, arpentez les ruelles médiévales à la rencontre de personnages de caractère qui vous transporteront dans le passé..

At dusk, by the light of lanterns and torches, stroll through the medieval streets to meet characters of character who will transport you back in time.

Al anochecer, a la luz de faroles y antorchas, recorra las calles medievales para encontrarse con personajes de carácter que le transportarán en el tiempo.

Bei Einbruch der Dunkelheit, im Schein von Laternen und Fackeln, durchstreifen Sie die mittelalterlichen Gassen und treffen auf charakterstarke Persönlichkeiten, die Sie in die Vergangenheit entführen werden.

