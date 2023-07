Cinéma en plein air « Ma langue au chat » Estaing Catégories d’Évènement: Aveyron

Estaing Cinéma en plein air « Ma langue au chat » Estaing, 13 juillet 2023, Estaing. Estaing,Aveyron Film de Céline Telerman, avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier Comédie, France, 2023, 1h43.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . 5 EUR. Estaing 12190 Aveyron Occitanie



Film by Céline Telerman, with Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier Comedy, France, 2023, 1h43 Película de Céline Telerman, con Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier Comedia, Francia, 2023, 1h43 Film von Céline Telerman, mit Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier Komödie, Frankreich, 2023, 1h43 Mise à jour le 2023-06-29 par OT Terres d’Aveyron Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Estaing Autres Adresse Ville Estaing Departement Aveyron Lieu Ville Estaing

