Pilates, yoga et marche Estaing, 10 juillet 2023, Estaing.

Estaing,Aveyron

L’association ZeNaO organise à Estaing, un séjour Pilates, yoga et marche et vous invite à participer à ces différentes activités..

2023-07-10 fin : 2023-07-15 . 16 EUR.

Estaing 12190 Aveyron Occitanie



The ZeNaO association is organizing a Pilates, yoga and walking holiday in Estaing, and invites you to take part in these different activities.

La asociación ZeNaO organiza unas vacaciones de pilates, yoga y senderismo en Estaing, y le invita a participar en todas estas actividades.

Der Verein ZeNaO organisiert in Estaing einen Aufenthalt mit Pilates, Yoga und Wandern und lädt Sie ein, an diesen verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Terres d’Aveyron