Urdos

Estaëns : un site qui se raconte – sortie CPIE Urdos

2022-08-03

Urdos Pyrénées-Atlantiques
6 EUR
En partant de la centrale EDF d'Estaëns, vous découvrirez plein de secrets sur ce massif riches d'histoire. De la géologie au pastoralisme, de la biodiversité terrestre à la vie aquatique, vous aborderez l'implantation de ce site et le façonnage du paysage actuel.

Avec F.Oller

