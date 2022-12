Estac Troyes / FC Nantes Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Estac Troyes / FC Nantes Troyes, 28 décembre 2022, Troyes . Estac Troyes / FC Nantes Stade de l’Aube Troyes Aube

2022-12-28 – 2022-12-28 Troyes

Aube Eur 6 69.99 L’ESTAC reçoit Metz dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1 Uber Eats. De nombreuses animations sont prévues sur le parvis du Stade de l’Aube, qui prendra des airs de fête foraine. Le dimanche 6 février sera consacré à cet événement, qui vous permettra de vivre une expérience unique ! Les animations prévues seront nombreuses pour partager un moment familial. Vous pouvez prendre vos places sur https://ticket.estac.fr/ ! billetterie@estac.fr +33 3 25 70 87 01 http://www.estac.fr/ Estac

Troyes

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Stade de l'Aube Troyes Aube Ville Troyes lieuville Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Estac Troyes / FC Nantes Troyes 2022-12-28 was last modified: by Estac Troyes / FC Nantes Troyes Troyes 28 décembre 2022 Aube Stade de l'Aube Troyes Aube Troyes

Troyes Aube