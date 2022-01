Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? La Virgule, 22 mars 2022, Tourcoing.

Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ?

du mardi 22 mars au vendredi 8 avril à La Virgule

Dans leur couple de septuagénaires, ELLE, espiègle, semble prendre la maladie avec une distance amusée. LUI, d’une maladresse extrême, va devoir décentrer son ego d’écrivain pour réapprendre l’attention à l’autre, le don, et se servir de l’imaginaire qu’il réservait à ses œuvres pour réenchanter sa relation avec l’amour de sa vie. Séduit par le ton original, poétique d’une pièce qui oscille sans cesse entre le rire et les larmes, Jean-Marc Chotteau a immédiatement proposé à son auteur-metteur en scène que La Virgule entre en coproduction du spectacle, et accepté d’emblée sa demande qu’il incarnât lui-même le rôle masculin, aux côtés de Claire Mirande, – dont on a pu apprécier la virtuosité de comédienne dans _Night Shop_ ou _HLM_. Dans un décor de Renata Gorka (_L’École des Femmes_), qui tâchera de traduire le manque de repère dans lequel se perd peu à peu le personnage féminin, ELLE et LUI vont apprendre à réinventer toutes leurs journées comme si c’était le premier jour de leur rencontre. N’est-ce pas là la définition même du jeu théâtral : répéter, jouer, rejouer encore, comme si c’était à chaque fois la première fois ?

20€ / 16€ / 8€

Sur le sujet grave de la maladie d’Alzheimer, Antoine Lemaire a su écrire avec tendresse, humour, et une infinie sensibilité, une très belle histoire d’amour.

La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



