Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? – Spectacle 2 quai du Lénigo, 18 mars 2022, Le croisic.

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? – Spectacle

2 quai du Lénigo, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Éric Bu & Élodie Menant Théâtre musical Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur un passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté ! Et puis la Seconde Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite… La voici amoureuse d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ? * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 25,00 € (tarif plein) / 20,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T06:30:00