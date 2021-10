Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 20 janvier 2022, Carquefou.

2022-01-20 Représentations du 18 au 22 janvier 2022 à 20h45

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non 27 € à 48,5 € BILLETTERIES :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Représentations du 18 au 22 janvier 2022 à 20h45

Théâtre. “Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ?” (Arletty dans “Hôtel du Nord” de Marcel Carné, 1938). Avec une intonation particulière, emblématique de la gouaille parisienne d’antan, cette réplique culte du cinéma français a traversé les générations. Et comme un clin d’oeil, le titre de cette pièce évoque déjà l’hommage à l’actrice. Sous la forme d’un spectacle musical réunissant quatre formidables comédiens, à la fois chanteurs et danseurs, nous redécouvrons la vie fascinante et mystérieuse de l’artiste. Élodie Menant, révélation féminine aux Molières 2020, est la maîtresse de cérémonie de cette soirée, incarnant avec énergie et sensibilité le personnage d’Arletty. Accompagnée des trois autres acteurs qui endossent tous les autres rôles, Arletty nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma… De son enfance modeste en banlieue parisienne à son ascension vertigineuse, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, Arletty rencontre l’amour avec un officier allemand encarté… Partageant ses blessures, ses réussites et ses drames, Arletty nous intrigue autant qu’elle nous séduit, avec son humour fin, sa beauté et parfois sa froideur, mais toujours avec sa répartie si singulière. Molières 2020 du spectacle de Théâtre Musical et de la révélation féminine (Élodie Menant) D’Éric Bu et Élodie MenantMise en scène : Johanna BoyéAvec Elodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric RevollonChorégraphies : Johan NusMusiques : Mehdi Bourayou Durée : 1h30 Public : Tout public, à partir de 12 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

http://www.theatre-carquefou.fr/