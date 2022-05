Est-ce que Bernard Arnault va bien ?, 1 mai 2022, .

Est-ce que Bernard Arnault va bien ?

2022-05-01 – 2022-05-01

Dans un contexte d’incertitudes économiques et sociales, il est de bon ton de s’inquiéter de la santé morale de la première fortune de France. La Cie du Quart de seconde se demande donc si Bernard Arnault va bien. Les acteurs sont en rapport direct avec les membres du public qui deviendront tour à tour, actionnaires, ouvrièr-e-s, manifestant-e-s, membres d’une AG.

Le spectacle joue avec les codes du théâtre et de la conférence gesticulée, alternant entre le comique et le tragique pour mieux parler de notre société. On joue cartes sur table mais surtout on joue ! Le but est que le public s’identifie à ces réflexions et qu’il se sente libre de se formuler les siennes.

Pour un 1er mai résolument revendicatif !

dernière mise à jour : 2022-02-16 par